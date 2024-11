Analisi Auditel della serata di martedì 12 novembre 2024

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta alla lunga dalla curva blu del Tg1 che tocca il 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso il 21% di share. Segue fin verso l’8% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 20 ed il 30% di share. Segue fin verso la linea del 15% di share la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono poi appaiate le curve di La7 con Otto e mezzo e Rai2 con le prime fasi delle ATP Finals di tennis attorno all’8% di share. Abbiamo poi le curve di Un poso al sole e NCIS che seguono fra il 6 d il 7% di share. Ultime le curve di Chissà chi è e 100% Italia.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 al comando fin verso la soglia del 15% di share con l’intrattenimento del Grande fratello. Subito sotto la curva rossa delle ATP Finals da Torino di Tennis su Rai2. Sulla linea del 10% di share le curve di Rai1 con The help e La7 con Di martedì. Nel corso della serata la curva arancione del Grande fratello sale fin verso il 30%, idem la curva di Rai1 con The Help che chiude al 18% di share.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 al comando come detto con il Grande fratello. Segue la curva nera del talk Di martedì su La7 attorno al 9% di share. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia 1 con il finale del film Die hard. La curva di Sanremo giovani su Rai2, pur con il traino del Tennis con Sinner, risulta essere negativa, quindi calante dal 6% di inizio emissione fino al 3% di chiusura puntata.