Analisi Auditel della serata di martedì 12 luglio 2022

Il lungometraggio Come un gatto in tangenziale diffuso da Canale 5 vince la serata di ieri, con a seguire la curva rossa del varietà di Rai2 Dalla strada al palco che segue e prevale sul rivale di Italia 1 Battiti live.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che risulta essere al comando fin verso il 26% di share, mentre la curva arancione del Tg5 si ferma sulla soglia del 20% di share. Segue fin verso il 6% di share la curva nera del Tg La7, poi c’è la curva rossa del Tg2 delle 20 e 30 che si ferma al 9% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il varietà Techetechetè, curva questa che scorre fra il 15 ed il 16% di share calante, segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sprint attorno alla soglia del 15% di share in crescita. Abbiamo poi la curva verde di Un posto al sole, mentre la curva nera di In onda si ferma al 7% di share seguita a quella di Controcorrente.

La prima serata vede al comando la curva arancione di Canale 5 fra il 15 ed il 20% di share con il lungometraggio Come un gatto in tangenziale, Seguono appaiate le curve di Rai2 con lo spettacolo di varietà Dalla strada al palco appena sopra la soglia del 10% di share e quella di Italia 1 con il musicale Battiti live. Solo quarta la curva blu di Rai1 con il film La canzone della vita.

Seconda serata con la curva rossa del varietà di Rai2 Dalla strada al palco che va al comando fin verso la soglia del 14% di share, seguita dal finale di Battiti live al 10% di share.