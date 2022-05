Analisi Auditel della serata di martedì 10 maggio 2022

E’ boom dell’Eurovision song contest in terra d’Italia, con tutte le altre reti che ruzzolano giù -consapevolmente- fin sotto il 10% di share. La sfida dei talk vedeva davanti ad inizio serata Carta bianca, poi superata dal Dimartedì di La7. Curioso e direi anche illuminante notare che Carta bianca è stata davanti fino a quando c’erano in video Mauro Corona ed Oscar Farinetti, per poi calare con relativo sorpasso del talk di Floris quando si è iniziato a parlare di politica.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 27% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca pure la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con l’anteprima dell’Eurovision song contest, curva questa che staziona attorno al 24% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che si posiziona fra il 15 ed il 19% di share, mentre la curva nera di Otto e mezzo si ferma all’8% di share in buona compagnia, la solita, quella cioè di Rai3 e Italia 1 con UPAS e NCIS.

La prima serata vede al comando la curva blu di Rai1 con la telecronaca diretta da Torino del Festival europeo della canzone, curva questa che è stazionaria nel corridoio che va dal 25 al 30% di share. Seguono a distanza siderale le altre curve con quelle di Canale 5 e di Italia 1 che affiorano sulle altre. Nella sfida dei talk vediamo davanti dapprima la curva verde di Carta bianca durante l’amabile chiacchierata fra la conduttrice e Mauro Corona con Oscar Farinetti, poi calo della curva del programma di Rai3 quando si inizia a parlare di politica, superata dalla curva nera del talk di La7 Dimartedì.

Seconda serata con la curva azzurra di Italia 1 nettamente davanti fin verso il 19% di share con lo Speciale delle Iene, seguita dalla curva blu di Porta a porta che si posiziona fin verso il 14% di share.