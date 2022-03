Analisi Auditel della serata di martedì 1 marzo 2022

Il match di calcio valevole per la Coppa Italia Milan-Inter vince la serata acchiappando in un sol colpo le due tifoserie, fra le più numerose nel nostro paese. L’originale televisivo Lea si difende bene acchiappando “l’altro pubblico”, mentre la sfida dei talk del martedì è vinta da quello di La7 condotto, diretto e abilmente orchestrato da Giovanni Floris.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 27% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 22% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 9% di share.

L’access time vede in testa la curva arancione di Canale 5 con il primo tempo di Milan-Inter, curva questa che si appoggia sulla linea del 25% di share. Segue la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti fra il 19 ed il 24% di share. Tutte le altre curve al di sotto della soglia del 10%, con quella nera di Otto e mezzo che affiora sulle altre.

La prima serata vede in testa il secondo tempo del match di Coppa Italia di calcio Milan-Inter, curva questa che tocca il 26% a fine incontro. Segue sulla linea del 20% la curva blu di Rai1 con l’originale televisivo Lea, che poi chiude la sua corsa al 29% di share. Fra le altre curve affiora quella nera di diMartedì che arriva fin verso l’8% di share, vincendo la sfida degli ascolti dei talk del martedì sera. Seguono Fuori dal coro e Carta bianca. Stasera tutto è possibile non va oltre il 7% in prima serata, ma tocca il 14% sul finale in seconda.

Seconda serata poi con la curva blu di Rai1 con Porta a porta leader nella corsia che va dal 10 al 15% di share, seguita dalla curva gialla di Rete 4 con il finale di Fuori dal coro.