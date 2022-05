Analisi Auditel della serata di lunedì 9 maggio 2022

Sempre ottima e abbondante la fiction del lunedì sera di Rai1 con Nero a metà che stravince la serata. L’isola dei famosi segue a distanza ma senza crollare con il suo fedele pubblico che resta abbondantemente anche in seconda serata. Bene come sempre Report su Rai3 che cattura il pubblico “alto” del lunedì sera.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 22% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 7% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca pure la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 19 ed il 30% di share. Segue appena nella corsia fra il 15 ed il 20% di share la curva arancione di Striscia la notizia, mentre impattano appena sotto la linea del 10% le curve di Otto e mezzo, Un posto al sole e NCIS.

La prima serata vede al comando la curva blu di Rai1 con il film per la tv Nero a metà, curva questa che si posiziona nettamente sopra, fra il 25 ed il 30% di share. Si appoggia e segue a distanza la curva di Canale 5 con il varietà L’isola dei famosi 2022, curva questa che poi spopola in seconda serata toccando il 35% di share. Fra le altre curve in prime time affiora quella verde di Rai3 con Report appena sotto la soglia del 10% di share.