Analisi Auditel della serata di lunedì 7 febbraio 2022

Dopo la consueta puntata post sanremese in diretta di Soliti ignoti, con ospiti le due canzoni che si sono posizionate all’ultimo e al primo posto a Sanremo 2022 che ha fatto toccare alla rete il picco di oltre 7,5 milioni di telespettatori, l’originale televisivo Makari ha fatto il suo lavoro facendo vincere la serata alla Rete 1. Molto bene come sempre con il suo affezionato pubblico il Grande fratello vip 6, mentre non pervenute le altre reti.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con la diretta post sanremese di Soliti ignoti, curva questa che parte al 20% e chiude al 29% di share e 7,5 milioni di telespettatori. La curva arancione di Canale 5 segue con Striscia la notizia fra il 14 ed il 19% di share, quindi abbiamo la curva nera di Otto e mezzo al 9% di share, subito seguita dalla curva verde di Un posto al sole.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con l’originale televisivo Makari, curva questa che si posiziona sulla linea del 25% di share, in crescita al 29% sul finale. Abbiamo poi la tonica curva arancione del Grande fratello vip 6 che si posiziona fra il 15 ed il 21% di share, in crescita poi in solitaria fin oltre il 35% di share, quando la curva blu di Rai1 in seconda serata crolla sotto il 10% di share con Via delle storie, manco a parlarne delle altre.