Analisi Auditel della serata di lunedì 30 maggio 2022

Vince nettamente la serata di ieri il varietà di Canale 5 L’isola dei famosi 2022, mentre a dispetto del suo titolo, la nuova miniserie proposta da Rai1 La fortuna, è stata poco fortunata almeno in termini di ascolti che in sovrapposizione per un tratto viene anche superata dall’ottima performance di Report su Rai3.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 22% di share. Abbiamo poi la curva del TgLa7 che raggiunge il 7%, mentre quella rossa del Tg2 arriva fin verso il 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi di Rai1 Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 20 ed il 29% di share. Segue fra il 15 ed il 22% di share la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia, mentre si posiziona per un soffio al terzo posto la curva nera del talk di La7 Otto e mezzo, subito seguita da NCIS e Un posto al sole.

La prima serata vede al comando la curva arancione del varietà di Canale 5 L’isola dei famosi 2022, curva questa che si posiziona nella corsia che va dal 15 al 20% di share, con la curva della miniserie La fortuna di Rai1 che cala fin verso la linea del 10% di share, per poi salire al 14% sul finale. Molto bene la curva verde di Report che sfonda il muro del 10% di share, mentre la curva rossa del varietà di Rai2 Made in Sud non va oltre il pareggio con la curva di Italia 1 che proponeva il film Overdrive.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 che è al comando fin verso il 29% di share con il finale del varietà L’isola dei famosi 2022, seguita dalla linea rossa del finale di Made in Sud.