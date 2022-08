Analisi Auditel della serata di lunedì 29 agosto 2022

In una gara fra poveri per quel che riguarda le reti ammiraglia con due film, si segnala il buon andamento di Quarta repubblica su Rete 4 che nella gara dei talk surclassa Corsa al voto di La7. Buona anche la pallavolo su Rai2 che si conferma sempre di più rete da dedicare a sport e musica, mentre si segnala nel territorio dell’access il buon esordio su Rai3 del Cavallo e la torre.

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 che scorre al di sopra della linea del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma poco sopra la soglia del 20% di share. Segue a distanza siderale la curva nera del Tg La7 sulla soglia del 5% di share, mentre la curva rossa del Tg2 delle 20:30 scorre poco sotto la linea del 10% di share.

Nel territorio dell’access time vince nettamente la curva blu di Techetechetè, curva questa che scorre fin verso la linea del 20% di share. Segue la curva arancione di Paperissima sprint poco sopra la linea del 15% di share e fin versi il 17% a varietà di Rai1 terminato. Buono l’esordio del Cavallo e la torre che tocca fin verso il 9% la linea rossa del Tg2 superando le curve di Rete 4 e La7 con i rispettivi talk show. Poi sempre bene la curva di Rai3 con Un posto al sole, dopo lo switch di pubblico.

Prima serata sostanzialmente moscia per tutti con la curva arancione di Canale 5 con Uno di famiglia che pare prevalere all’inizio di serata all’11% di share, per poi essere raggiunta e superata dalla curva blu di Rai1 con Quiz, Bene la curva gialla di Rete 4 con Quarta repubblica che scorre sostanzialmente attorno al 10% di share per tutta la serata, surclassando nettamente la curva nera del talk di La7 Corsa al voto. Bene la pallavolo su Rai2 che tocca il 10% di share.