Analisi Auditel della serata di lunedì 28 marzo 2022

Gli basta raggiungere, strada facendo, la soglia del 20% di share alla fiction trasmessa da Rai1 Studio Battaglia, per vincere la serata sull’Isola dei famosi 2022 che si sta stabilizzando sui suoi soliti numeri, volando però in seconda serata. Alla lunga Nicola Porro si porta a casa la pagnotta toccando il 10% di share con il suo Quarta Repubblica e vincendo la seconda serata (Isola a parte naturalmente).

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 7% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che scorre fra il 16 ed il 25% di share e con la curva arancione di Striscia la notizia che si ferma nel corridoio che va dal 15 al 20% di share e chiudendo in solitaria al 23%. Terza è la curva nera di La7 con Otto e mezzo che si ferma al 9% di share, seguita dalle curve di Rai3 e di Italia 1.

La prima serata vede in testa la curva blu della fiction di Rai1 Studio Battaglia, curva questa che si posiziona a cavallo della linea del 20% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Canale 5 con il varietà L’isola dei famosi 2022, curva questa che staziona nel corridoio che va dal 15 al 20% di share, per poi sfondare il muro del 30% in seconda serata. Terzo posto con le curve di Rai3 e Rete 4 con Presa diretta e Quarta Repubblica, poi sorpassate dalla curva azzurra di Italia 1 con Homefront.

Seconda serata come detto con la netta supremazia della curva di Canale 5 con il finale del varietà L’isola dei famosi 2022 fin oltre il 30% di share, seguita dalla curva di Rete 4 al 10% con il finale di Quarta Repubblica. Quasi uno sfollagente il programma La via delle storie su Rai1, con la curva in progressivo calo che consegna un magro bottino al povero Costanzo e al suo S’è fatta notte.