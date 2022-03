Analisi Auditel della serata di lunedì 28 febbraio 2022

Parte in testa la nuova fiction trasmessa da Rai1 Vostro onore, per poi calare ed essere sorpassata dal Grande fratello vip che poi vola in seconda serata.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 9% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti che va dal 10 al 25% di share. Abbiamo poi la curva arancione di Striscia la notizia fra il 15 ed il 21% di share. Segue la curva nera di Otto e mezzo al 9%, quindi la verde di Un posto al sole, quindi tutte le altre.

La prima serata vede inizialmente al comando la curva blu di Rai1 per il consueto appuntamento con la fiction del lunedì che stavolta era Vostro onore con Stefano Accorsi, che però non convince appieno tutto il pubblico di Rai1, notiamo infatti una flessione della curva blu e una crescita della curva arancione del Grande fratello vip 6 che poi opera il sorpasso.

Seconda serata con il picco in share fin verso il 40% sul finale del Grande fratello vip 6, seguito dalla curva blu di Rai1 calante.