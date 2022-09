Analisi Auditel della serata di lunedì 26 settembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 al 28% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca il 9% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu delle prime fasi di Ungheria-Italia di calcio Nation league, curva questa che si avvicina alla soglia del 35% di share. Segue a distanza siderale la curva arancione di Paperissima sprint fra il 10 ed il 15% di share. Non riesce il giochino dell’anteprima del Grande fratello vip 7 per inserirsi nell’intervallo della partita, che anzi fa abbassare la media dell’access di Canale 5, con la curva di questo primo step del Gf vip 7 che ottiene lo stesso picco di Paperissima sprint, con l’aggravante di far fuggire il pubblico fra i due programmi. Va detto inoltre, come si evince dalle curve, che il pubblico della partita si disinteressa ampiamente delle vicende dei sedicenti “vipponi” diffuse dalla prima rete commerciale italiana. Bene come sempre La7 con il suo Otto e mezzo che tocca il 9% di share, tutti gli altri sotto.

Prima serata con la curva blu di Rai1 con il resto di Italia-Ungheria al comando fin verso il 35% di share, con la curva del varietà di Canale 5 Grande fratello vip 7 che scorre sulla linea del 15% di share, piatta con i suoi soliti fans che come detto non sono quelli della partita dell’Italia. Tutte le altre curve scorrono ammassate nei pressi della linea del 5% di share.

Seconda serata con la curva arancione del Grande fratello vip 7 che tocca in solitaria il 30% di share a notte, pubblico in questa fase della serata sostanzialmente inutile per Publitalia, visto che lo aveva già intercettato prima, linea arancione seguita dalla curva blu di Porta a porta che sfiora la soglia del 15% di share, a sua volta seguita dalla curva rossa di Stasera tutto è possibile che si ferma all’11% di share, quindi c’è la curva nera di Propaganda live speciale che non va oltre il 9% di share.