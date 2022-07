Analisi Auditel della serata di lunedì 25 luglio 2022

La replica dello spettacolo di varietà di Canale 5 Zelig vince la serata di ieri, senza far sfracelli, con il film per bambini Mia e il leone bianco che segue e buona la performance di Tim summer festival che dona una media del 10% di share alla rete cadetta dalla televisione pubblica.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che risulta essere al comando fin verso il 27% di share, mentre la curva arancione del Tg5 si ferma sulla soglia del 20% di share. Segue fin verso il 6% di share la curva nera del Tg La7, poi c’è la curva rossa del Tg2 delle 20 e 30 che si ferma al 9% di share.

L’access time vede un testa a testa fin verso il 17% di share fra la curve blu di Rai1 con Techetechetè e la curva arancione di Canale 5 con il varietà Paperissima sptint. Fra le altre curve affiora quella verde di Rai3 con Un posto al sole al 9% di shaare.

La prima serata vede in testa la curva arancione di Canale 5 con la replica del varietà Zelig, curva questa che staziona attorno alla linea del 15% di share, Segue la curva blu di Rai1, calantissima, con il film Mia e il leone bianco, mentre è terza, in crescita la curva rossa di Rai2 con lo spettacolo musicale Tim summer festival, curva questa che tocca poi il 14% di share, per poi chiudere al 10%. Sopra c’è la curva arancione di Canale 5 con il finale della replica del varietà Zelig.