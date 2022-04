Analisi Auditel della serata di lunedì 25 aprile 2022

L’appuntamento canonico con la fiction del lunedì su Rai1 prevale ancora una volta con Nero a metà, con Mediaset che para il colpo schierando L’isola dei famosi che fa il suo dovere, mentre è Report a catturare come sempre il pubblico “alto” del lunedì sera televisivo.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la medesima soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 19 ed il 25% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia si posiziona nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Segue la curva verde di Rete 3 insieme a quella nera di La7 con UPAS e 81/2.

La prima serata vede in testa la curva blu della fiction diffusa da Rai1 Nero a metà, curva questa che è piatta sulla linea del 20% di share, per poi alzarsi in seconda serata al 24% di chiusura. Segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Isola dei famosi 2022, mentre è terza sotto la linea del 10% la curva verde di Report. Quarta piazza sulla linea del 5% la curva rossa del varietà di Rete 2 Made in Sud.

Seconda serata con la curva arancione del finale dell’Isola dei famosi che arriva al 30% di share, seguita da un mix di curve dal 5% in giù.