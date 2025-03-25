Analisi Auditel della serata di lunedì 24 marzo 2025

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 10% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.

Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che parte dal 25% e chiude al 35% di share. Fin verso il 16% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le curve di Otto e mezzo, NCIS e Un posto al sole.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando poco sotto la linea del 25% di share con il film per la tv Champagne Peppino Di Capri, curva questa che poi tocca il 30% a fine proiezione. Segue nella corsia che va dal 10 al 15% di share la curva arancione di Canale 5 con la semifinale del Grande fratello 2024-’25. Fra le altre curve affiorano quelle di Italia 1 e La7 con Spider man e La torre di Babele. Subito sotto la curva gialla di Quarta Repubblica. Sotto la linea del 5% di share la curva rossa del nuovo varietà di Rai2 Obbligo o verità.

Seconda serata con la curva arancione del finale di puntata del Grande fratello al comando fin oltre la soglia del 30%. Seguono le curve di Rai1, calante con XXI secolo e Rete 4 con il film Fuoco assassino 2 del ciclo I bellissimi di Rete 4, entrambe attorno all’8% di share.