Analisi Auditel della serata di lunedì 21 novembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che con i mondiali di calcio diffusi dalla Rete 1 della Rai si riduce a Tg5 vs Tg La7, con il telegiornale Mediaset che vince nettamente toccando il 24% di share e con il telegiornale di Urbano Cairo che arriva fin verso il 7% di share. La curva dei Mondiali di calcio su Rai1 si accontenta di scorrere a metà strada nelal corsia che va dal 20 al 25% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva arancione di Striscia la notizia che tocca il 24% di share, seguita dalla curva blu della partita serale del Mondiale di calcio che scorre attorno al 22% di share. Pari e patta fra le curve di Un posto al sole e Otto e mezzo attorno al 9% di share.

Prima serata con la curva arancione del varietà Grande fratello vip 7 al comando sulla linea del 20% di share, seguita dalla curva verde di Report che si porta fin sotto la linea del 15% di share. La curva blu di Rai1 del varietà Il circolo dei mondiali scende fin verso il 6% di share dove si ferma in compagnia delle altre curve, a parte quella nera di La7 di Bersaglio mobile che raschia il fondo del nostro grafico.

Seconda serata con la curva arancione del finale del Grande fratello vip 7 che arriva al 31% di share e con tutte le altre curve al di sotto della linea del 10% di share, con la curva verde di Linea notte che affiora sulle altre.