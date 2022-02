Analisi Auditel della serata di lunedì 21 febbraio 2022

Bene Makari che vince la serata, ma molto bene il Grande fratello vip 6 che sfonda il muro del 22% di share (e del 19% nella fascia di prima serata) contro uno dei prodotti più importanti della concorrenza, ovvero la fiction (cui deve scontrarsi anche il giovedì sera) senza per altro avere il privilegio di un comunicato stampa d’elogio da parte della sua azienda, che preferisce farlo -come è normale che sia- per il debutto della nuova coppia di Striscia la notizia: Ezio Greggio e Silvia Toffanin.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti che scorre fra il 15 ed il 26% di share, seguita dalla curva arancione di Striscia la notizia fra il 15 ed il 20% di share, poi in solitaria fin verso il 23% di share. Le curve di Otto e mezzo e Un posto al sole seguono fra il 5 ed il 7% di share.

La prima serata vede al comando la curva blu di Rai1 che trasmetteva dalle sue frequenze la fiction Makari, curva questa che scorre fra il 20 ed il 29% di share di fine puntata. Segue sulla linea del 20% di share la curva di Canale 5 con il varietà Grande fratello vip 6, curva questa che poi tocca il 40% di share a fine puntata. Fra le altre curve affiora quella gialla di Rete 4 con l’attualità di Quarta Repubblica.

Seconda serata con la curva blu di Rai1 in picchiata fin verso il 10% di share con il programma Via delle storie. seguita dal finale di Quarta Repubblica.