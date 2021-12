Analisi Auditel della serata di lunedì 20 dicembre 2021

Blanca che più blanca non si può, per ricordare in qualche modo un vecchio spot di un detersivo. Blanca, l’originale televisivo prodotto dalla struttura di Rai Fiction diretta da Maria Pia Ammirati e diffuso da Rai1, vince la serata, ma la pattuglia di fedelissimi del Grande fratello vip 6 timbra in massa il cartellino del lunedì sera, regalando a Publitalia quel pubblico tanto amato dalla struttura diretta da Stefano Sala. Terza piazza per il buon Sigfrido Ranucci con il suo indispensabile Report trasmesso da Rai3.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 27% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia è seconda e si posiziona nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Seguono appaiate le curve di La7 e Rai3 con i programmi Un posto al sole e Otto e mezzo.

Prima serata con la curva blu di Rai1 al comando con l’originale televisivo Blanca, a seguire con la sua pattuglia di fedelissimi ecco la linea arancione del Grande fratello vip 6 fra il 15 ed il 20% di share in prime time, per poi volare al 34% in seconda serata, una seconda serata che vede al secondo posto (scusate per il gioco di parole) la curva blu delle repliche trasmesse da Rai1 di Cose nostre attorno al 10% di share.