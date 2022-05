Analisi Auditel della serata di lunedì 2 maggio 2022

Sempre vincente l’appuntamento con la fiction del lunedì di Rai1 che di questi tempi si chiama Nero a metà. Segue sempre l’intrattenimento di Canale 5 con L’isola dei famosi che assorbe praticamente quasi tutto il pubblico con la tv accesa dopo la mezzanotte.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 22% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 7% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che scorre fra il 20 ed il 28% di share. Segue fra il 14 ed il 22% di share la curva arancione di Striscia la notizia, seguita dalla linea nera di La7 con Otto e mezzo, quindi ci sono le curve di Rai3 e Italia1 con UPAS e NCIS.

La prima serata vede al comando la curva blu di Rai1 con la fiction Nero a metà, curva questa che si posiziona nel corridoio che va dal 20 al 25% di share, con chiusura al 28%. Segue nella corsia che va dal 15 al 20% di share la curva arancione del varietà di Canale 5 L’isola dei famosi, curva questa che poi sfonda il muro del 30% in seconda serata. Terza piazza assoluta per la curva verde di Report che sfiora la soglia del 10% di share, mentre la curva rossa di Made in Sud è piatta sulla linea del 5%, chiusura al 10% a mezzanotte e dintorni.