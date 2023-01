Analisi Auditel della serata di lunedì 2 gennaio 2022

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21%. Terza come sempre la curva nera del Tg La7 al 6% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 è attorno alla soglia del 6% di share,

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu di Rai1 nettamente al comando con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che arriva fino a toccare la linea del 26% di share, segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia che si ferma poco sopra la soglia del 20% di share a gioco di Rai1 terminato. Abbiamo poi la curva verde di Un posto al sole che tocca il 9% seguita dalla linea nera dei supplenti di Lilli Gruber su La7, Telese e Aprile con il loro In onda.

Prime time con la curva di Canale 5 che va al comando nella corsia che va dl 15 al 20% di share e con la curva blu del film diffuso da Rai1 Il Re leone che si appoggia sulla linea del 15% di share, linea questa che cresce e va in testa al 24% a fine proiezione, La curva arancione del Grande fratello vip 7 va poi in testa di nuovo in seconda serata con il suo affezionato pubblico arrivando a sfondare a fine puntata il 35% di share.

Segue in seconda serata la curva blu di Rai1 nella corsia fra il 5 ed il 10% di share con il film Natale fra le stelle, seguita dalla linea azzurra di Italia 1 con il film Il corvo.