Analisi Auditel della serata di lunedì 19 dicembre 2022

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che parte al 20% e chiude al 24% di share. Terza come sempre la curva nera del Tg La7 al 7% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 scorre poco sopra la linea del 5% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva di Rai1 di un soffio in sovrapposizione su quella di Canale 5, entrambe fra il 16 ed il 25% di share. In sovrapposizione Soliti ignoti ottiene il 19,53% di share e Striscia la notizia il 19,40%. Poi Striscia va avanti in solitaria chiudendo al 24%. Seguono appaiate le curve di Rai3. La7 e Italia 1.

Prima serata con la curva arancione dello programma di varietà di Canale 5 Grande fratello vip 7 al comando fra il 20 ed il 25% di share, con le curve di Rai 3 con Report e di Rai1 con il film tappa buchi La grande sfida appena sopra la soglia del 10%, con il film di Rai1 che poi terminato Report arriva al 19% di share.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 con il varietà di Alfonso Signorini che sfonda il muro del 35% di share e con tutte le altre curve ben al di sotto della soglia del 10% di share.