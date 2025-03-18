Analisi Auditel della serata di lunedì 17 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 36% di share. Fin verso il 16% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le curve di NCIS, Otto e mezzo e Un posto al sole nella corsia fra il 5 ed il 10% di share.
Prime time con al comando la curva blu di Rai1 con lo sceneggiato Belcanto, curva questa che scorre sulla linea del 20% di share, per poi chiudere al 26%. Abbiamo poi nei pressi della linea del 15% di share la curva arancione del Grande fratello, mentre in seguito affiora terza la curva rossa del gioco a premi di Rai2 99 da battere.
Seconda serata con la curva arancione del finale di puntata del Grande fratello che sfonda il muro del 25% di share, seguita da tutte le altre ben al di sotto della linea del 10% di share.