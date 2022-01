Analisi Auditel della serata di lunedì 17 gennaio 2022

Non mi lasciare è il titolo dell’originale televisivo diffuso da Rai1, ma il pubblico delle fiction pare non abbia risposto come ha risposto la sera prima con La sposa di Serena Rossi e pur vincendo la serata, lo fa di un soffio, con l’alito sbarazzino del Grande fratello vip 6 che le scompigliava i capelli viepiù, fino ad afferraglieli. Terza si conferma la curva verde di Rai3 con i fans di Report e di Sigfrido Ranucci. Poco da dire sul resto, ma il nostro grafico delle curve minuto per minuto parla per noi.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando fin verso il 24% di share e con la curva del Tg5 che scorre sotto arrivando a toccare la soglia del 20% di share stabile, mentre la curva del Tg La7 si posiziona attorno al 5% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 25% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia è seconda e arriva a toccare il 21% di share, quindi vediamo scorrere al terzo posto la curva verde di Rai3 con Un posto al sole subito seguito dalla curva di Otto e mezzo su La7.

Prima serata con la curva blu di Rai1 al comando con l’originale televisivo Non mi lasciare, curva questa piatta sulla linea del 20% di share in chiusura al 24%. Segue in crescita la curva arancione di Canale 5 con il programma di varietà Grande fratello vip 6, curva questa che arriva al 21% nella sovrapposizione con la fiction di Rai1. Terza la curva verde di Report. Seconda serata con la curva del Grande fratello vip 6 che vola in solitaria al 40% di share, con tutte le altre curve schiacciate dal 5% in giù.