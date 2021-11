Analisi Auditel della serata di lunedì 15 novembre 2021

Mentre la Nazionale di calcio faceva la sua pessima figura davanti a 11 milioni di telespettatori sintonizzati su Rai1, Il Grande fratello vip 6 e Report portavano a casa risultati di tutto rispetto davanti ad un competitor del genere, dimostrando ancora una volta come siano ben radicati nel pubblico televisivo del lunedì sera. Poco da dire sul resto, tranne che le Iene, in seconda serata, acchiappano il secondo posto degli ascolti.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 29% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con le prime immagini provenienti da Belfast da dove scendevano in campo le Nazionali di calcio dell’Irlanda del Nord e dell’Italia per le qualificazioni ai mondiali di calcio. Segue sulla linea del 10% la curva arancione di Striscia la notizia, mentre è vincente la curva verde di Un posto al sole su quelle dei talk di La7 e Rete 4.

Prima serata con la curva blu di Rai1 nettamente al comando con la partita di calcio Irlanda del Nord-Italia, curva questa che sfonda il muro del 40% di share, in leggero calo nel secondo tempo, fra i 10 e gli 11 milioni di telespettatori. La curva arancione di Canale 5 con Il grande fratello vip 6 scorre al secondo posto nel corridoio che v dal 10 al 15% di share, seguita dalla linea verde di Report che si avvicina alla soglia del 10% di share. Seconda serata con la curva del Grande fratello vip 6 che sfonda il muro del 30% di share. seguita dalla linea azzurra di Italia 1 con le Iene.