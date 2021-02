Analisi Auditel della serata di lunedì 15 febbraio 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20%, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 7% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6%.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 15% e chiude al 24% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia che scorre dapprima piatta sulla linea del 15%, per poi chiudere attorno al 19% in solitaria. La curva nera di Otto e mezzo, con ospite il portavoce dell’ex premier Rocco Casalino, scorre poco sopra la linea del 10%, seguita da distanza dalle curve di Un posto al sole e Stasera Italia.

Prime time con la curva blu di Rai1 con lo sceneggiato Il commissario Ricciardi al comando nella corsia che va dal 20 al 26% di share, seguita dalla curva arancione del programma di varietà Grande fratello vip 5, curva questa che sosta nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Segue la curva gialla di Rete 4 con l’informativo Quarta Repubblica, a sua volta toccata e poi superata dalla curva azzurra di Italia1.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 al comando con la seconda parte del varietà Grande fratello vip 5 che poi arriva sul finale al 35% di share, mentre la curva blu di Rai1 con Sette storie precipita fin verso la linea del 5% di share.