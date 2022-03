Analisi Auditel della serata di lunedì 14 marzo 2022

Chiusura del Grande fratello vip 6 e vittoria netta della serata, superando la fiction originale diffusa da Rai1 Vostro onore, che sta 5 punti sotto. Bene Presa diretta che vince nettamente la sfida dei programmi giornalistici del lunedì sera.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma all’8% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Soliti ignoti fra il 17 ed il 25% di share. Segue di un paio di punti sotto la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia, mentre risulta essere terza la curva nera di La7 con il programma di attualità giornalistica Otto e mezzo.

La prima serata vede in testa la curva arancione di Canale 5 con l’ultima puntata del varietà Grande fratello vip 6, curva questa che scorre stabile sulla linea del 20% di share, per poi salire gradualmente fino al 55% di share di fine emissione. Segue poi la curva blu di Rai1 con la fiction Vostro onore che scorre piatta sulla linea del 15% di share per poi arrivare al 20% di fine proiezione. Terza la curva verde di Rai3 con Presa diretta subito sotto la linea del 10% di share.