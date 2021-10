Analisi Auditel della serata di lunedì 11 ottobre 2021

Quei Bastardi di Pizzofalcone vincono ancora la serata del lunedì, ma quei gentiluomini e gentildonne del Grande fratello vip 6 gli si avvicinano baciandoli durante i neri di Rai1 in una sorta di amorevole contrappasso. Il programma di varietà di Canale 5 sta conquistando sempre più pubblico (come capita di sovente quando le dinamiche del gruppo iniziano a diventare più avvincenti settimana dopo settimana) segno che Messere Signorini da Milano ha centrato anche stavolta il cast.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 21% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca pure la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 16% di share e consegna al prime time della rete il 25% della platea televisiva. Segue di qualche punto sotto la curva arancione del varietà di Canale 5 Striscia la notizia, curva questa che parte al 15% e chiude al 21% di share. Fra le altre curve prevale quella nera di Otto e mezzo che tocca il 9% di share, subito seguita dalla linea verde di Un posto al sole su Rai3.

La prima serata vede in testa la curva blu di Rai1 con i Bastardi di Pizzofalcone, curva questa che parte al 20% e chiude al 26% di share. Segue da vicino la curva arancione di Canale 5 con il programma di varietà Grande fratello vip 6 che parte al 15% e si porta in prima serata al 20% ed in seconda in solitaria fin verso il 35% di share. Fra le altre curve scorrono a braccetto poco sopra il 5% quelle di Rai3 con Presa diretta e Rete 4 con Quarta Repubblica, quest’ultima che si ritaglia un posto al sole, anzi dovremmo dire alla luna vista l’ora, affiorando sulle altre fin verso il 9% di share.