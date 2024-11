Analisi Auditel della serata di lunedì 11 novembre 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta alla lunga dalla curva blu del Tg1 che tocca il 23% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso il 21% di share. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 20 ed il 34% di share. Segue nei pressi della linea del 15% di share la curva arancione di Striscia la notizia. Segue poi la curva nera di La7 con Otto e mezzo al 9%, quindi le due sorellastre di NCIS e Un posto al sole subito sotto. Sulla linea del 5% la curva gialla di 4 di sera, quindi ultime le curve di 100% Italia e Chissà chi è.

Prime time con la curva blu di Rai1 al comando sulla linea del 20% con L’amica geniale, in crescita sul finale fino a toccare la linea del 25% di share. Segue calante nella corsia che va dal 10 al 15% la curva arancione di Canale 5 con la seconda puntata de La Talpa. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia 1 con il film The great wall fino a toccare il 9% a fine proiezione. Tutte le altre curve sono nei pressi della linea del 5% di share, con ultima la curva fucsia di Nove con Little big Italy.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 al comando che tocca il 17% con il finale de La talpa. Segue calante la curva blu della prima puntata di XXI Secolo su Rai1, toccata dalla curva gialla del finale di Quarta Repubblica.