Analisi Auditel della serata di lunedì 10 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 36% di share. Fin verso il 17% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le consuete curve di Otto e mezzo, NCIS e Un posto al sole nella corsia che va dal 5 al 10% di share.
Prime time con al comando la curva blu di Rai1 con la fiction Belcanto, curva questa che scorre fra il 20 ed il 25% di share. Abbiamo poi subito sotto la linea del 15% di share la curva arancione del Grande fratello. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia 1 con il film Wonder Woman poco sotto la linea del 10% di share.
Seconda serata comandata dalla curva arancione del finale di puntata del Grande fratello che tocca la soglia del 30% di share, con tutte le altre curve ben sotto la linea del 10% e con quella gialla del finale di Quarta Repubblica che affiora sulle altre.