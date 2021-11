Analisi Auditel della serata di lunedì 1 novembre 2021

E venne il lunedì che il Grande fratello vip 6 vince la serata su Rai1 che ieri sera ha programmato Matti per il calcio. Sempre ottimo il risultato di Report che porta Rai3 a superare la soglia del 10% di share.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 18% e chiude al 25% di share. Segue la curva arancione del varietà Striscia la notizia, curva questa che parte dal 14% e chiude al 17% di share, risultato che resta non esaltante nonostante il cambio di conduzione. Abbiamo poi la curva verde di Un posto al sole all’8%, seguita dalla curva nera di Otto e mezzo, mentre la curva gialla di Stasera Italia si ferma al 4% di share.

Prima serata con la curva blu di Rai1 che parte al comando con la fiction Matti per il calcio al 16%, poi superata dalla curva arancione del varietà di Canale 5 Grande fratello vip 6 che poi tocca il 20% in sovrapposizione con la fiction della Rete 1. Sempre ottima la curva verde di Rai3 con Report che scorre all’11% di share, seguita dalla curva azzurra del film di Italia 1 3 days to kill. Seconda serata con la curva arancione del Grande fratello vip 6 che vola fin oltre la soglia del 30% di share.