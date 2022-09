Analisi Auditel della serata di giovedì 8 settembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 che parte con l’edizione straordinaria alle 19:30 al 25% di share, per poi decollare e toccare il 30% di share, picco della serata. La curva del Tg5 si ferma al 23% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il suo solito 6% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu di Speciale Tg1, seppur progressivamente calante dal 20% in giù, con la curva di Canale 5 con Paperissima sprint che si posiziona a metà strada nel corridoio che va dal 20 al 25% di share. La curva rossa del Tg2 delle 20:30 si ferma al 9% di share, con il Cavallo e la torre che decolla consegnando il 7% di share abbondante al Posto al sole che pareggia con Otto e mezzo.

Prima serata con la curva blu di Rai1 che pareggia con quella arancione di Canale 5, entrambe le reti con gli Speciali dei rispettivi Tg dedicati alla morte della Regina d’Inghilterra Elisabetta II, curve calanti nel corridoio che va dal 10 al 15% di share. Seguono tutte le altre curve al di sotto del 10%, con quella azzurra di Italia 1 con il telefilm FBI most wanted che affiora sulle altre. La sfida dei talk del giovedì è vinta di misura da Dritto e rovescio su Piazza pulita.

Seconda serata con le curve ammassate al di sotto della linea del 10% di share, senza nessun vero vincitore, ma con due linee in tutta evidenza in coda, ovvero quelle di Rai2 e di Rai3, entrambe sotto la linea del 5% di share.