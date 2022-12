Analisi Auditel della serata di giovedì 8 dicembre 2022

Partiamo con la sfida dei Tg delle ore 20 e con le curve del Tg1 e del Tg5 che si toccano nella corsia che va dal 20 al 25% di share e con la curva nera del Tg La7 che si ferma al 6% di share e la linea rossa del Tg2 delle 20:30 che si ferma al 7% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva di Canale 5 con Striscia la notizia che scorre fin verso il 27% di share e la curva di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti che si ferma nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Occorrerà ora un bel po’ di tempo a Tg1 e a Soliti ignoti per riprendersi il pubblico perso durante i Mondiali di calcio e che hanno favorito sia Tg5 che sopratutto Striscia la notizia; come diceva Maurizio Costanzo “la Tv è abitudine“. Abbiamo poi seguire le curve di La7 con Otto e mezzo e di Rai3 con Un posto al sole.

Prima serata con la curva arancione di Canale 5 al comando con il film per la Tv Incastrati, curva questa che scorre appoggiata sulla linea del 20% di share. Segue la linea blu del film per la Tv Diversi come due gocce d’acqua, curva questa che scorre sulla linea del 15% di share. Terza piazza per la curva di La7 con Piazza pulita che affiora sulle altre poco sopra la soglia del 5% di share, curva questa che in seconda serata si gioca il primato con la curva blu di Porta a porta poco sotto la soglia del 10% di share.