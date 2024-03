Analisi Auditel della serata di giovedì 7 marzo 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 21% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 7% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 4% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu del gioco a premi Affari tuoi che scorre fra il 20 ed il 35% di share sfiorando a fine emissione, con picco assoluto del prime time di di quasi 8 milioni di telespettatori Segue la curva arancione di Canale 5 con il varietà Striscia la notizia subito sotto la soglia del 15% di share. Abbiamo poi le solite tre curve di Otto e mezzo, Un posto al sole e NCIS che seguono poco sotto la soglia del 10% di share. Come sempre ultime le curve di Tg2 Post e Prima di domani.

Prime time con la curva blu di Rai1 nettamente al comando con gli episodi finali di stagione del telefilm Doc, curva questa che scorre fra il 25 ed il 35% di share, con una resa da 6 milioni circa di telespettatori nel primo episodio, che scendono gradualmente ai 5,1 del finale del secondo. Abbiamo poi la curva arancione di Canale 5 con il varietà Grande fratello nella corsia fra il 10 ed il 15% di share in prima serata, per poi arrivare a superare il 26% in seconda. Abbiamo poi tutte le altre curve appollaiate nei pressi della linea del 5% di share, con quella rossa di Rai2 ultimissima.

Seconda serata con la curva arancione del finale del varietà Grande fratello che supera la soglia del 25% di share, seguita attorno all’11% dalla curva azzurra di Italia 1 con il finale di Iene inside.