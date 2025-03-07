Analisi Auditel della serata di giovedì 6 marzo 2025

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Sulla linea del 20% di share o poco sotto troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 4%.

Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi fra il 25 ed il 33% di share. Fin verso il 15% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono come di consueto le curve di Otto e mezzo, NCIS e di Un posto al sole nel corridoio che va dal 5 al 10% di share.

Prime time con al comando la curva blu di Rai1 con l’originale televisivo Che Dio ci aiuti, curva questa che scorre sulla linea del 20% di share. Abbiamo poi fra il 10 ed il 15% di share la curva di Canale 5 con il Grande fratello. Seguono poi quasi appaiate le curve di Dritto e rovescio e Piazza pulita poco sopra la linea del 5%, con la curva del talk di Rete 4 che alla lunga prevale su quello di La7.

Seconda serata comandata dalla curva arancione del finale di puntata del Grande fratello che tocca la linea del 30% di share, con le curve di Porta a porta, Dritto e rovescio e Piazza pulita che si contendono il secondo posto ben al di sotto della linea del 10% di share.