Analisi Auditel della serata di giovedì 4 novembre 2021

Molto bene il film per la tv La scelta di Maria che conquista la vittoria della serata di giovedì 4 novembre. Senza infamia e senza lode il programma musicale D’Iva, mentre va benone il film di Italia 1 La prova decisiva. Scarso il risultato di Che fine ha fatto Baby Jane con la Franca Leosini sulla terza rete della Rai.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 18% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 19% e chiude al 25% di share. Segue la curva arancione del varietà Striscia la notizia, curva questa che parte dal 14% e chiude al 18% di share in solitaria. Abbiamo poi la curva verde di Un posto al sole all’8% attaccata alla curva nera di Otto e mezzo, mentre la curva gialla di Stasera Italia si ferma al 4% di share.

Prima serata con la curva blu di Rai1 al comando con il film per la tv La scelta di Maria, curva questa che scorre a metà strada fra il 15 ed il 20% di share. In seconda posizione si piazza la curva arancione di Canale 5 con lo spettacolo musicale D’Iva, curva questa che si posiziona nel corridoio che va dal 10 al 15% di share. Terza piazza per la curva azzurra di Italia 1 con il film La prova decisiva, curva questa che poi vola al 14% sul finale del film e con la curva del musicale di Iva Zanicchi che in seconda serata, a coda lunga (pure lei) arriva al 18% di share dell’una di notte.