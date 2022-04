Analisi Auditel della serata di giovedì 31 marzo 2022

Debutto e dominio assoluto per Don Matteo 13 che vince nettamente la serata, con Canale 5 che manda al massacro (così come capitò con il GF Vip contro DOC) l’Isola dei famosi 2022 che poi tiene botta ed alza il suo share in seconda serata. La sfida dei talk del giovedì sera è vinta meritatamente da Piazzapulita.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte dal 19% e arriva al 30% di share. Segue fra il 14 ed il 19% di share la curva di Striscia la notizia, con la linea nera di Otto e mezzo che tocca il 9% di share.

La prima serata vede il dominio della curva blu di Rai1 con la prima puntata di Don Matteo 13, curva questa che staziona sulla soglia del 30% di share, per poi chiudere al 34%. La curva che segue è quella arancione di Canale 5 con L’isola dei famosi, curva questa che scorre fra il 10 ed il 15% di share, seguita dalla curva nera di Piazza pulita che vince la sfida dei talk del giovedì sera, la curva gialla di Rete 4 con Dritto e rovescio si ferma sotto.

Seconda serata con la curva dell’Isola dei famosi che in solitaria arriva sulla linea del 25% di share, seguita dalla curva blu di Porta a porta sulla soglia del 10% di share.