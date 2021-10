Analisi Auditel della serata di giovedì 30 settembre 2021

Vince ma non stravince la fiction di Rai1 Fino all’ultimo respiro, mentre prosegue l’agonia del varietà di Canale 5 Star in the star fino al termine di questa sua prima ed ultima serie di 5 puntate (?). Da segnalare l’ottima perfomance di Piazza pulita di Corrado Formigli che tocca l’8% in prima serata ed il 9% in seconda vincendo nettamente la “gara” con Dritto e rovescio di Rete 4.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 16% e chiude al 25% di share. Segue la curva arancione di Striscia la notizia che partita al 14% chiude in solitaria toccando la soglia del 17% di share, Seguono appaiate le curve di Rai3 e di La7 con Un posto al sole e Otto e mezzo.

La prima serata vede in testa la curva blu della fiction della Rete 1 Fino all’ultimo respiro, curva questa che parte al 16% per poi chiudere al 24% di share Segue appoggiata sulla linea del 10% di share la curva arancione del varietà di Canale 5 Star in the star, mentre primeggia fra le altre reti la curva nera di La7 con l’ottima performance di Piazza pulita e con la curva che tocca l’8% di share.

Seconda serata con la curva blu di Canale 5 che tocca il 16% di share sul finale di Star in the star mentre a seguire tutte le curve si ammassano sotto la soglia del 10% di share.