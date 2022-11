Analisi Auditel della serata di giovedì 3 novembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge pure al 5% di share.

Nel territorio dell’access time prevale la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che scorre fra il 20 ed il 27% di share e con la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia che segue, dapprima ferma sulla linea del 15% di share e poi in decollo fino a chiudere al 20% di share, a Soliti ignoti già terminato. Terza piazza per la curva nera di Otto e mezzo, ora tornata libera dal ritorno del Cavallo e la torre alla durata originaria, programma di Marco Damilano che resta sopra a quello della signora Gruber durante la messa in onda contemporanea. Segue poi la curva verde di Un posto al sole, che dopo aver toccato ieri il picco al 10%, torna di nuovo sotto questa soglia fermandosi al 9%.

Prima serata con la vittoria risicata della fiction, senza infamia e senza lode, Vincenzo Malinconico, che appunto malinconicamente si ferma, per altro in calo dopo la partenza, poco sotto la linea del 20% di share. Segue da vicino la curva arancione del varietà di Canale 5 Grande fratello vip 7, questa in salute, visto che parte al 15% per raggiungere il 21% e poi in seconda serata volare fino al 35% di share. Seguono a distanza siderale le altre curve con quella gialla di Dritto e rovescio che affiora sulle altre. La curva rossa del nuovo talk di Rai2 Che c’è di nuovo, raschia il fondo del nostro grafico toccando l’1% di share.

Seconda serata con la vittoria appunto della curva arancione del finale del programma di varietà Grande fratello vip 7 al 35% di share, con le curve dei tre talk in onda in quel momento che si toccano nella corsia che va dal 5% al 10% di share, mentre il varietà Belve tocca sul finale, all’una di notte il 3,54% di share, con poco meno di duecentomila telespettatori.