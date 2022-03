Analisi Auditel della serata di giovedì 3 marzo 2022

Come un C’è posta per te qualsiasi vestito con i panni della fiction, Doc vince sempre nettamente la serata del giovedì, con il Grande fratello vip che da buon kamikaze aziendale porta a casa il suo risultato dal sapore dell’obbedisco di Garibaldina memoria. La sfida dei talk del giovedì è vinta da Corrado Formigli e il suo Piazza pulita.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 26% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 22% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 9% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi di Rai1 Soliti ignoti, curva questa che parte al 19% di share e chiude al 28% di share. Segue piuttosto piatta a cavallo della linea del 15% di share la curva arancione di Striscia la notizia, mentre agguanta il terzo posto la curva nera di Otto mezzo che sfiora la linea del 10% di share.

La prima serata vede in testa nettamente, come al solito, la curva blu di Rai1 con la fiction Doc, curva questa che passa dal 25% del prime time fino ad avvistare la linea del 35% a fine serata. Segue appoggiata sulla linea del 15% di share la curva arancione kamikaze del Grande fratello vip che poi tocca il 30% in seconda serata. La sfida dei talk del giovedì è vinta dalla curva nera di Piazza pulita che si posiziona a metà strada nel corridoio che va dal 5 al 10% di share, seguita dalla curva gialla di Dritto e rovescio.

Seconda serata poi come detto con il picco finale del Grande fratello vip e con la curva blu di Porta a porta che segue dal 15% iniziale in calo e con la curva nera del finale di Piazza pulita che tocca il 10% di share.