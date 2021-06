Analisi Auditel della serata di giovedì 3 giugno 2021

Partiamo con l’analisi Auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 18% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share, quindi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che si porta fin verso il 25% di share, con la curva arancione di Striscia la notizia che si ferma al 19% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 e quella di La7 con le rispettive trasmissione che seguono al terzo e quarto posto.

Prime time con la curva blu del culturale di Rai1 Ulisse al comando fra il 15 ed il 20% di share, in una serata da confort zone in cui la curva di Canale 5 con il film per la tv Ultima gara precipita fin sotto il 10% di share. Abbiamo poi a seguire le curve di Rai2 e di Rete 4, quest’ultima poi che prevale nella seconda serata con il programma di attualità Dritto e rovescio, toccando la linea del 10% di share.