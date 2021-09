Analisi Auditel della serata di giovedì 23 settembre 2021

Fino all’ultimo battito, la nuova fiction di Rai1 diretta da Cinzia Th. Torrini ha fatto breccia nel pubblico della prima rete Rai conquistando nettamente la medaglia d’oro degli ascolti della serata di giovedì 23 settembre 2021. Tutto questo anche alla debole concorrenza dello spettacolo musicale Star in the Star che ha confermato l’indirizzo negativo in termini di ascolti della settimana precedente rimanendo poco sopra la soglia del 10% di share in tutta la sovrapposizione con la nuova fiction di Rete 1 interpretata, fra gli altri, da Marco Bocci.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 22% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 19% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che raggiunge il 24% di share. Segue a debita distanza la curva arancione di Canale 5 che tocca il 16% di share con Paperissima sprint, mentre la sfida degli access è vinta dalla curva verde di Un posto al sole che tocca il 7% di share, sotto le linee di Otto e mezzo e Stasera Italia.

La prima serata vede in testa come detto la curva blu della nuova fiction di Rai1 Fino all’ultimo battito, curva questa che scorre sulla linea del 20% in prime time per poi toccare il 25% a fine serata. Segue la curva di Canale 5 attorno al 10% con lo spettacolo musicale Star in the Star che poi chiude al 16% a notte inoltrata. Abbiamo poi a seguire in seconda serata la curva gialla di Dritto e rovescio all’11% di share.