Analisi Auditel della serata di giovedì 23 dicembre 2021

The voice senior 2 sbanca negli ascolti della sera dell’antivigilia del Santo Natale 2021, staccando in maniera netta l’offerta d’intrattenimento di Canale 5 che ieri sera era stata affidata al torneo dei campionissimi del quiz Caduta libera. Tutte le altre offerte vengono schiacciate di parecchi punti sotto.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 6% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 23% di share, mentre la curva arancione di Striscia la notizia è seconda e si posiziona nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. Seguono appaiate le curve di La7 e Rai3 con i programmi Un posto al sole e Otto e mezzo.

Prima serata con la curva blu di Rai1 al comando con lo spettacolo musicale The voice senior 2, curva questa che si posiziona sulla linea del 20% di share, in crescita sul finale fin verso il 24% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con il gioco a quiz Caduta libera i campionissimi, curva questa che si posiziona fra il 10 ed il 15% di share, con chiusura in solitaria al 19%. Abbiamo poi un mix di curve nei pressi della linea del 5% di share, con quella rossa del film di Rai2 sul Natale che lievemente affiora sulle altre.