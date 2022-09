Analisi Auditel della serata di giovedì 22 settembre 2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta nettamente dalla curva blu del Tg1 al 28% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 21% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 tocca il 9% di share.

Nel territorio dell’access time vince la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti che prevale fra il 20 ed il 24% di share, mentre la curva arancione di Paperissima sprint scorre fra il 15 ed il 20% di share. Segue la curva di La7 con Otto e mezzo e quella di Rai3 con Un posto al sole, sotto tutte le altre.

Prima serata con la curva blu di Canale 5 al comando con il varietà Grande fratello vip 7 poco sopra la soglia del 15% di share. Segue la curva blu di Rai1 con lo Speciale Porta a porta che parte poco sotto la linea del 10% di share, per poi toccare il 12% a fine emissione. Terza la curva nera di Piazza pulita subito seguita dalle curva di Rai2 con Nudi per la vita e di Italia 1 con il bel recital di Max Angioni “il miracolato”.

Seconda serata con la curva arancione del programma di varietà Grande fratello vip 7 che sfonda il muro del 30% di share, seguito dalla curva nera di Piazza pulita subito sotto la soglia del 10% di share. Niente da fare per il nuovo varietà di seconda serata di Rai2 Stasera c’è Cattelan, che stavolta anche ereditando il 7,7% di chiusura di Nudi per la vita, ottiene poi solo una media del 2,87% di share, per altro curva in ulteriore crollo con la proposizione televisiva del varietà in onda in contemporanea su Radio 2 I lunatici.