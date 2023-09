Analisi Auditel della serata di giovedì 21 settembre 2023

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che si ferma al 20% di share. La curva nera del Tg La7 non va oltre l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 delle otto e mezza che arriva al 6% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo la curva blu del gioco a premi di Rai1 Affari tuoi che si porta in testa fra il 15 ed il 24% di share. Segue nei pressi della linea del 15% di share la curva arancione di Paperissima sprint. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 al terzo posto con Un posto al sole toccando il 9% di share, seguita come sempre dalle curve di La7 e Italia 1.

Prime time con la curva arancione del programma di varietà Grande fratello al comando, piatta sulla linea del 15% di share, in crescita più la platea totale diminuisce. Abbiamo poi confinata nella corsia che va dal 10 al 15% di share la curva blu del programma culturale Ulisse su Rai1, pure questa in crescita man mano che la gente spenge la tv. Cozzaglia di curve poi poco sopra la soglia del 5% di share con risultati risibili sia per Piazza pulita che per Dritto e rovescio (che la gente si sia stufata del talk di prima serata?).

Seconda serata poi con la crescita della curva arancione di Canale 5 con lo spettacolo di varietà Grande fratello che accompagna a nanna i suoi affezionati, toccando il 30% di share, ma a notte inoltrata. Seguono poi, timide timide, tutte le altre curve al di sotto della soglia del 10% di share.