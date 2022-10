Analisi Auditel della serata di giovedì 20 ottobre  2022

Partiamo con le nostre curve dello share minuto per minuto come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 al 26% di share e con la curva del Tg5 che si ferma al 22% di share, mentre la curva del Tg La7 non va oltre l’8% di share, con la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che giunge al 6% di share. .

Nel territorio dell’access time vince la curva blu della Rete 1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che parte al 19% per poi arrivare al 27% di share. Segue fra il 15 d il 21% di share la curva di Striscia la notizia, con la curva nera di Otto e mezzo che passa in solitaria al comando al 10% di share.

Prima serata con la vittoria della curva blu di Rai1 con il nuovo prodotto di Rai fiction Vincenzo Malinconico, curva questa che parte al 25% di share, per poi cedere qualche punto e chiudere alla medesima cifra di apertura, ma con evidentemente una platea totale minore. Segue la curva arancione del varietà di Canale 5 Grande fratello vip 7 attorno al 16% di share, in consueta crescita nel corso della serata fino al 30% di share. Terzo posto per la curva nera di Piazza pulita che batte Dritto e rovescio. Male l’esordio di Emma D’Aquino ad Amore criminale su Rai3 che si divide l’ultima piazza insieme alla curva di Rai2 con il documentario L’Italia criminale.

Seconda serata come detto con la curva arancione del finale del Grande fratello vip 7 che vola al 30% di share, con a seguire la curva blu di Porta a porta al 10% di share, quindi le curve dei finali di Piazza pulita e Dritto e rovescio.