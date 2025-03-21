Analisi Auditel della serata di giovedì 20 marzo 2025
L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri
Partiamo come sempre dalla sfida dei Tg delle ore 20 che è vinta dalla curva blu del Tg1 che tocca il 26% di share. Sulla linea del 20% di share troviamo la curva arancione del Tg5. Segue fin verso il 9% la curva nera del Tg La7, mentre la curva rossa del Tg2 si ferma al 5%.
Nel territorio dell’access time al comando la curva blu di Rai1 con le prime fasi di Italia-Germania per la Nations league di calcio, curva questa che s’inerpica fino al 35% di share. Fin verso il 15% di share troviamo la curva arancione di Striscia la notizia. Seguono le curve di NCIS, Otto e mezzo e Un posto al sole nella corsia fra il 5 ed il 10% di share.
Prime time con al comando la curva blu di Rai1 con la telecronaca diretta dell’incontro di calcio Italia-Germania di Nations league fin verso il 41% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Titanic, quindi tutte le altre curve dalla linea del 5% di share in giù.
Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 con il finale del film Titanic al comando fin oltre la soglia del 15% di share. Seguono tutte le altre curve al di sotto della linea del 10% di share, fra queste affiorano quelle di La7, Rai1 e Rete 4.