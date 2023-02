Analisi Auditel della serata di giovedì 2 febbraio 2023

Partiamo dunque dalla sfida dei Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia dl 26% di share e con la curva arancione di Canale 5 con il Tg5 che arriva al 24% di share. Abbiamo poi tutte le altre curve che scorrono nei pressi della linea del 5% di share, con la linea nera del Tg La7 che affiora sulle altre.

Nel territorio dell’access time vediamo sopra la curva arancione di Canale 5 del calcio di Coppa Italia nella partita Juventus-Lazio, curva questa che tocca il 25% di share, con la curva Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che parte al 19% arriva al 26% di share. Seguono poi appaiate le solite tre curve di Rai3, Italia 1 e La7 un po’ sotto la soglia del 10% di share.

Prime time con la curva arancione del calcio di Coppa Italia che si porta al comando toccando la soglia del 25% di share, con la curva blu di Che Dio ci aiuti 7 che si ferma al 21%, per poi arrivare al 28% a fine messa in onda, a partita d calcio terminata. Fra le altre curve affiora quella gialla di Dritto e rovescio che batte quella nera di Piazzapulita, con un distacco ancora maggiore in seconda serata, quando viene superata dalla curva blu di Porta a porta che scorre poco sotto la soglia del 15% di share.