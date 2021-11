Analisi Auditel della serata di giovedì 18 novembre 2021

C’era attesa ieri sera, lo si vede dalla curva del finale di Striscia la notizia, per il ritorno di Zelig che vince la serata battendo la fiction di Rai1 Il professore di qualche punto. Da segnalare l’ottimo risultato della telecronaca del torneo Atp di Tennis a Torino che fa acquisire alla seconda rete della televisione pubblica nel corso della serata oltre un milione di telespettatori, tutta gente di solito lontana dalla generalista e quindi molto appetibile da Rai Pubblicità.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, curva questa che tocca il 25% di share e con la curva del competitor Striscia la notizia che si ferma al 20% di share in sovrapposizione, per poi chiudere al 24% in solitaria, segno della grande chiamata di Zelig. Terzo posto per la curva nera di La7 con Otto e mezzo, subito seguita dalla curva verde di Un posto al sole.

Prima serata con la curva arancione di Canale 5 al comando fin verso il 24% di share con il ritrovato varietà Zelig. Segue attorno al 20% la curva blu dell’originale televisivo Il professore, curva sostanzialmente stabile per tutta la serata, con una leggera risalita sul finire di messa in onda.

Mix di curve al terzo posto, con pareggio fra Piazza pulita e Dritto e rovescio sulla linea del 5% di share e con la curva rossa di Rai2 che grazie al tennis acquista nel corso della serata un milione di telespettatori, toccando l’11% di share, tutta gente lontana di solito dalla generalista quindi parecchio appetibile da Rai Pubblicità. Seconda serata poi con il finale di Zelig al 26% di share e con la curva di Porta a porta che precede la curva gialla del finale di Dritto e rovescio.