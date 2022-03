Analisi Auditel della serata di giovedì 17 marzo 2022

DOC 2 chiude in bellezza vincendo nettamente la serata del giovedi (qualcuno aveva qualche dubbio?) con Canale 5 che issa la bandiera bianca con il film in replica Quo vado, pure calante. La sfida dei talk show del giovedì sera è vinta da quello condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 25% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 6% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 7% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Soliti ignoti fra il 19 ed il 30% di share. Segue piatta, schiacciata dall’attesa per l’ultima puntata di DOC su Rai1, la curva arancione di Canale 5 sulla linea del 15% di share, mentre è terza la curva nera di Otto e mezzo che tocca il 9% di share, seguito dalla curva verde di Un posto al sole.

La prima serata è totalmente fagocitata dalla curva blu dell’ultima puntata della seconda serie di DOC, curva questa che scorre nel corridoio che va dal 25 al 30% di share, con chiusura al 40% di share e sfondando il muro dei 7 milioni di telespettatori, ma solo nelle prime battute. La curva arancione del film trasmesso da Canale 5 Quo vado si posiziona fra il 10 ed il 15% di share, per altro calante, con la curva gialla di Fuori dal coro che affiora sulle altre curve, vincendo la sfida dei talk del giovedì sera. La curva nera di Piazza pulita è infatti leggermente sotto, solo leggermente, per poi salire in seconda serata fin verso il 12% di share.