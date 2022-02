Analisi Auditel della serata di giovedì 17 febbraio 2022

DOC è sempre largamente la prima scelta della serata del giovedì, con Mediaset che sceglie come agnello sacrificale da mettergli contro il Grande fratello vip 6 che comunque gli garantisce un buon zoccolo duro di fans. Poca roba sul resto della programmazione che comunque vedrete nel nostro grafico delle curve dello share minuto per minuto.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme l’analisi della serata di ieri parlando come sempre della sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che è al comando raggiungendo la soglia del 24% di share e con la curva arancione del Tg5 che scorre fin verso la soglia del 20% di share, mentre la curva nera del Tg La7 arriva e si ferma al 5% di share. Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che tocca la soglia del 5% di share.

L’access time vede in testa la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Soliti ignoti, curva questa che parte al 19% e chiude al 29% di share . La curva arancione di Canale 5 segue con Striscia la notizia fra il 14 ed il 18% di share, quindi abbiamo le curve di Otto e mezzo e Un posto al sole che si toccano attorno al 7% di share.

La prima serata vede portarsi in testa la curva blu della fiction di Rai1 DOC, curva questa che si posiziona fra il 25 ed il 34% di share di fine proiezione, Segue sulla linea del 15% di share la curva arancione del Grande fratello vip 6, che poi in seconda serata, in solitaria, tocca il 35% di share. La curva blu di Rai1 poi crolla decisamente sotto la soglia del 10% di share con Porta a porta.