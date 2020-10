Analisi Auditel della serata di giovedì 15 ottobre 2020

Partiamo con l’analisi auditel della serata di ieri parlando della sfida del Tg delle ore 20 vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso il 25% di share al primo posto con 6,5 milioni di telespettatori. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 20% di share e 5 milioni e con la curva nera del Tg La7 che si porta fin verso il 6% di share e 1,9 milioni Abbiamo poi la curva rossa del Tg2 delle 20:30 che arriva al 9% di share e 2,1 milioni di telespettatori.

L’access time vede in testa la curva blu del gioco a premi Soliti ignoti il ritorno che arriva al 28% di share e 7,1 milioni di telespettatori mentre la curva arancione di Striscia la notizia su ferma l 16% di share e 4,8 milioni. Abbiamo poi le curve di Otto e mezzo e Un posto al sole fra il 6 ed il 9% di share e circa 2 milioni di telespettatori.

Prima serata con la curva blu della fiction Lux DOC che monopolizza la serata scorrendo oltre il 30% di share e 8 milioni di telespettatori stabili per tutto il primo episodio. Leggero calo dei valori assoluti valutabile attorno ai 200.000 telespettatori per l’inizio del secondo episodio e con la curva dello share che arriva sul finale al 40% con 7 milioni di telespettatori. Da notare come i neri pubblicitari di questa fiction non sono mai scesi al di sotto dei 6 milioni di telespettatori.

Seguono a distanza siderale le curve di Canale 5 e di Italia1 con Chi vuol essere milionario e le Iene show attorno al 10% di share e 2 milioni di telespettatori, mentre la gara dei talk dei giovedì è vinta dalla curva gialla di Rete 4 con Dritto e rovescio che scorre poco sopra il 5% di share e circa 1,9 milioni di telespettatori, almeno nella prima ora di trasmissione. Seconda serata con la curva blu di Rai1 con Porta a porta che si appoggia sulla linea del 15% di share fin sotto i 2 milioni di telespettatori con la curva di Italia1 che segue di poco sotto.

Curve share

Curve valori assoluti